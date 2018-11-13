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Видео: В Екатеринбурге джип, выехав на тротуар, сбил несколько человек


15:21
Видео: В Екатеринбурге джип, выехав на тротуар, сбил несколько человек Фото: кадр видео с youtube.com

В Сети появилась видеозапись ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, где внедорожник, выехав на тротуар, сбил пешеходов.

В числе пострадавших - женщина и ее ребенок, в момент аварии находившийся в коляске.

По данным российских СМИ, в больницы уральской столицы после аварии были доставлены три человека - мужчина, личность которого устанавливается, и мать с двухлетним ребенком. Как сообщается в ряде источников, малыш получил серьезные травмы. В момент госпитализации ребенок находился в состоянии комы.

Судя по видеоматериалу, который позднее опубликовал портал E1, автомобиль марки "Хонда" двигался на достаточно большой скорости. На кадрах, сделанных видеорегистратором одной из оказавшихся рядом машин, запечатлено, как внедорожник несется по тротуару.

Как заявил водитель джипа, его якобы подрезала другая машина. Не сумев быстро сориентироваться в сложившейся ситуации, мужчина перепутал педали газа и тормоза. В результате внедорожник, ехавший на высокой скорости, был вынесен на тротуар, передают уральские СМИ со ссылкой на показания виновника ДТП.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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