|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Саратовом женщину жестоко убили за отказ покормить кошку
13.11.2018 16:11
Фото: kartinnay-galerey.ru
В городе Энгельсе Саратовской области вынесли приговор по делу местной жительница, которая жестоко расправилась с приятельницей.
Причиной конфликта стал отказ погибшей женщины кормить голодного котенка, рассказали представители региональной прокуратуры.
Как передает РИА Новости, подсудимая была признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на девять лет.
Преступление было совершено в конце июля, когда 25-летняя жительница города Энгельса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости к знакомой. Как установили следователи, она решила сделать хозяйке замечание, так как у нее голодал котенок. Гостья даже предложила покормить котенка, но потерпевшая в грубой форме отказала нетрезвой приятельнице.
В результате пьяная зоозащитница, схватив нож, нанесла своей знакомой множество ранений. Эксперты насчитали на теле потерпевшей, которая погибла на месте, следы примерно пятидесяти ударов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|