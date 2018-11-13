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Под Саратовом женщину жестоко убили за отказ покормить кошку


13.11.2018 16:11
Под Саратовом женщину жестоко убили за отказ покормить кошкуФото: kartinnay-galerey.ru

В городе Энгельсе Саратовской области вынесли приговор по делу местной жительница, которая жестоко расправилась с приятельницей.

Причиной конфликта стал отказ погибшей женщины кормить голодного котенка, рассказали представители региональной прокуратуры.

Как передает РИА Новости, подсудимая была признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на девять лет.

Преступление было совершено в конце июля, когда 25-летняя жительница города Энгельса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости к знакомой. Как установили следователи, она решила сделать хозяйке замечание, так как у нее голодал котенок. Гостья даже предложила покормить котенка, но потерпевшая в грубой форме отказала нетрезвой приятельнице.

В результате пьяная зоозащитница, схватив нож, нанесла своей знакомой множество ранений. Эксперты насчитали на теле потерпевшей, которая погибла на месте, следы примерно пятидесяти ударов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 281

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