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Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странамЭрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странам
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Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странам


12:48
Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странамФото: vk.me

Власти Турции передали аудиоматериалы, связанные с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, шести странам.

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, запись с последними словами погибшего, есть теперь у Саудовской Аравии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и Соединенных Штатов.

По данным иностранных СМИ, ранее существование аудиозаписей, на которых запечатлено убийство Джамаля Хашкаджи, уже подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Всем, кто обратился с соответствующей просьбой, дали возможность ознакомиться с имеющимися у турецких властей материалами, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, разведка "ничего не скрывала". Кроме представителей руководства Саудовской Аравии запись уже прослушали американцы, канадцы, британцы, немцы и французы.

Эрдоган подчеркнул, что "содержание ленты — настоящая трагедия", способная шокировать даже закаленных силовиков. Офицер саудовской разведки после прослушивания материалов отметил, что убийца, вероятно, использовал наркотики, потому что такое не может совершить вменяемый человек.

Турецкий лидер сказал, что "Турция терпеливо ждет", когда саудовские власти наконец решатся пролить свет на убийство. Пока же, отметил Эрдоган, побывавший в Стамбуле генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб, лишь препятствует расследованию. Ранее Эрдоган, поделившийся планами передать записи, сделанные в момент убийства, другим странам, уже говорил о том, что в Эр-Рияде могут назвать имена убийц.

Напомним, информация о том, что во время преступления на руке Джамаля Хашкаджи вели запись "умные" часы, появилась в турецких СМИ еще в середине октября. Несколько дней назад стали известны последние слова журналиста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

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