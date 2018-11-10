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Эрдоган: саудовские власти знают имена убийц Хашкаджи
10.11.2018 17:42
Фото: mg.sia.az
Саудовским властям известны имена убийц Хашкаджи, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
По его словам, расправившиеся с журналистом преступники прибыли в Стамбул за день до инцидента, передает ТАСС.
Руководству Саудовской Аравии известны имена тех, кто расправился с оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи в Стамбуле, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. С таким утверждением политик выступил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в аэропорту Анкары перед его визитом во Францию.
По словам Эрдогана, убийца или убийцы журналиста были в числе тех пятнадцати или восемнадцати лиц, прибывших в Турцию из Саудовской Аравии за день того, как Хашкаджи явился в дипмиссию в Стамбуле, где сразу же был убит. Турецкий лидер также отметил, что Великобритании, Саудовской Аравии, Соединенным Штатам и ФРГ была предоставлена аудиозапись, которая касается убийства саудовского Хашкаджи.
Напомним, не так давно появились сведения о том, что тело 59-летнего журналиста найти не удастся - останки сразу после расправы растворили в кислоте. По мнению турецких властей, Это произошло либо на территории дипмиссии, где и расчленяли тело, либо в находящейся рядом резиденции генконсула Саудовской Аравии. Версия появилась после обнаружения биологических следов в саду дипмиссии.
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