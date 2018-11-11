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СМИ рассказали о последних словах Хашкаджи
11.11.2018 23:47
Фото: hournews.net
В СМИ распространились сообщения о последних минутах жизни оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который около месяца назад пропал в Стамбуле.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о том, что в Эр-Рияде знают имена убийц.
Как передает арабский канал Al Jazeera, руководитель отдела расследований турецкой газеты Daily Sabah смог получить доступ к аудиоматериалам, которые были сделаны в начале октября в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Судя по этим записям, Джамаль Хашкаджи лишь успел сказать, что задыхается, и попросил снять пакет с его головы.
Предположительно, журналист, вошедший в дипмиссию и сразу же ставший жертвой нападения, скончался в результате удушения. Кроме того, по данным СМИ, люди, за день до ЧП прибывшие в Турцию из Саудовской Аравии, сразу же приступили к уничтожению улик.
В публикации отмечается, что под руководством саудовского судмедэксперта Салаха аль-Тубаиджи пол в посольстве закрыли пленкой, на которой за пятнадцать минут убийцы расчленили тело своей жертвы. Затем останки журналиста были растворены в кислоте. По данным турецких правоохранителей, следы едкого вещества были выявлены в ходе тщательного осмотра территории дипмиссии.
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