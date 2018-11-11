|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В афганской провинции Газни 25 человек погибли при нападении талибов
01:00
Фото: afghanzariza.com
В Афганистане двадцать пять человек стали жертвами атаки талибов, передает ТАСС.
Среди тех, кто погиб в результате инцидента в провинции Газни, как минимум десять сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняют силовики.
Как передает телевизионный канал 1TV, жертвами атаки талибов стали пятнадцать мирных жителей и по меньшей мере десять сотрудников спецназна. Ранения получили семнадцать человек.
На текущий момент известно, что боевики "Талибана" (деятельность этого радикального движения в России официально запрещена), совершили нападение в районе Джагори в ночь на воскресенье. О погибших среди экстремистов официальные источники сведений пока не предоставили. Афганские силовики выясняют обстоятельства инцидента.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|