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В Могадишо более 50 человек стали жертвами теракта
09:37
Фото: presstv.ir
В сомалийской столице до пятидесяти трех человек увеличилось количество погибших в результате крупного теракта.
Как передает агентство Associated Press, ранены более ста человек.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Могадишо сообщается, что число жертв может возрасти - состояние многих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое и критическое. Сведения о пятидесяти трех погибших подтвердил старший офицер полиции Сомали капитан Мохамед Хусейн.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 9 ноября, рядом с отелем, расположенном в самом центре Могадишо. В гостинице, которая находится неподалеку от штаб-квартиры департамента уголовных расследований Сомали, нередко останавливаются иностранные граждане. Сведений о том, были ли иностранцы среди жертв и раненых, пока не поступали.
Первоначально поступала информация о примерно сорока погибших. Как заявили российские дипломаты, сограждан среди жертв теракта не было.
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