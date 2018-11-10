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Среди жертв теракта в Сомали, где погибли почти 40 человек, россиян нет


10.11.2018 17:16
Среди жертв теракта в Сомали, где погибли почти 40 человек, россиян нетФото: komonitor.com.tr

Граждан РФ, которые на сегодняшний день состоят на консульском учете, нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Сомали, заявили российские дипломаты. Комментарий представителей посольства РФ в Джибути, которое осуществляет консульские функции в этом африканском государстве, приводит РИА Новости.

Сведений о том, есть ли среди раненых граждане других стран, из официальных источников пока не поступало, отметили в российской дипмиссии.

По последним данным, жертвами нескольких взрывов в сомалийской столице Могадишо стали тридцать девять человек, не менее сорока были ранены. ЧП случилось утром минувшей пятницы, 9 ноября.

В ходе начатого расследования сомалийские правоохранители выяснили, что у отеля Sahafi Hotel совершили самоподрыв по меньшей мере три смертника. Как пишут международные СМИ, о своей ответственности за случившееся уже заявили экстремисты из группировки "Аш-Шабаб", связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (деятельность обеих в РФ официально запрещена).

Напомним, чуть более года назад в столице Могадишо произошла двойная террористическая атака. Жертвами инцидента, случившегося 14 октября 2017 года и признанного наиболее крупным за всю историю страны, стали 587 человек. Сотни были ранены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 257

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