|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Среди жертв теракта в Сомали, где погибли почти 40 человек, россиян нет
10.11.2018 17:16
Фото: komonitor.com.tr
Граждан РФ, которые на сегодняшний день состоят на консульском учете, нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Сомали, заявили российские дипломаты. Комментарий представителей посольства РФ в Джибути, которое осуществляет консульские функции в этом африканском государстве, приводит РИА Новости.
Сведений о том, есть ли среди раненых граждане других стран, из официальных источников пока не поступало, отметили в российской дипмиссии.
По последним данным, жертвами нескольких взрывов в сомалийской столице Могадишо стали тридцать девять человек, не менее сорока были ранены. ЧП случилось утром минувшей пятницы, 9 ноября.
В ходе начатого расследования сомалийские правоохранители выяснили, что у отеля Sahafi Hotel совершили самоподрыв по меньшей мере три смертника. Как пишут международные СМИ, о своей ответственности за случившееся уже заявили экстремисты из группировки "Аш-Шабаб", связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (деятельность обеих в РФ официально запрещена).
Напомним, чуть более года назад в столице Могадишо произошла двойная террористическая атака. Жертвами инцидента, случившегося 14 октября 2017 года и признанного наиболее крупным за всю историю страны, стали 587 человек. Сотни были ранены.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|