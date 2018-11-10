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В Подмосковье найдены мертвыми супруги и двое их детей
10.11.2018 20:06
Фото: narod.ru
В Подмосковье найдены тела четырех человек, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в экстренных службах региона отмечается, что в числе версий - отравление грибами.
ЧП случилось в одной из квартир дома № 5 по улице Победы города Электросталь, где были найдены мертвыми двое взрослых и двое детей, 2009 и 2016 годов рождения. Согласно предварительным выводам экспертов, смерть супругов и их детей не была насильственной.
В числе версий - утечка бытового газа и отравление после употребления в пищу ядовитых грибов. экспертам предстоит исследовать продукты, которые члены семьи накануне употребили в пищу - пробы уже были взяты в квартире.
Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам предварительной проверки.
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