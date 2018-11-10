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В Афганистане убит губернатор одного из округов провинции Герат
10.11.2018 16:03
Фото: alphagroup.ru
В Афганистане совершено покушение на губернатора округа Кохсан, передает телевизионный канал Tolo News.
ЧП случилось на территории провинции Герат в северо-западной части страны.
Как стало известно от пресс-секретаря губернатора округа Кохсан, Хаджи Амир Хафбала погиб в результате покушения. Со ссылкой на правоохранительные органы региона уточняется, что преступление было совершено в офисе высокопоставленного чиновника. От полученных ранений он скончался на месте.
Какой-либо другой информации об инциденте из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что ни одна из радикальных группировок, проявляющих активность на северо-западе Афганистана, на данный момент не заявила о своей причастности к покушению.
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