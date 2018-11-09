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В Калифорнии не менее девяти человек погибли в результате лесных пожаров
12:13
Фото: mycdn.me
В Калифорнии как минимум девять человек стали жертвами лесного пожара, продолжающегося в северной части штата.
Огнем охвачено более 36 тысяч гектаров. К настоящему времени пламя уничтожило порядка 6700 зданий, сообщает Los Angeles Times.
По данным газеты San Francisco, пожар Camp уже признан наиболее разрушительным за всю историю штата Калифорния. Местные власти, ранее выражавшие опасения, что жертвами стихии могли стать несколько человек, подтвердили информацию о девяти погибшших.
Экстренная эвакуация затронула свыше 150 тысяч человек, дома которых оказались в регионах, которым угрожает стихия. На сегодняшний день в Калифорнии в общей сложности горит порядка 12 тысяч гектаров лесных массивов. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра и отсутствия осадков.
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