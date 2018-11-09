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Названы вероятные причины пожара в супермаркете в Петербурге


11:21
Названы вероятные причины пожара в супермаркете в ПетербургеФото: nykhas.ru

В Петербурге удалось локализовать пожар в гипермаркете "Лента", из которого ранее было экстренно эвакуировано восемьсот человек.

На текущий момент пламенем охвачено 4 800 квадратных метров. Во время возгорания рухнули конструкции кровли.

Как передает агентство "Интерфакс", в числе основных версий ЧП - нарушения правил пожарной безопасности. Причиной возгорания в петербургском супермаркете "Лента", согласно предварительным выводам специалистов, также могла стать неисправная электротехника.

По данным регионального главка МЧС РФ, после того, как поступил сигнал о возгорании в супермаркете "Лента", экстренные службы провели полную эвакуацию - здание покинули и сотрудники магазина, и посетители.

Сведений о погибших и пострадавших на данный момент не поступало. Ранее стало известно об обрушении кровли к здании, охваченном огнем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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