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Названы вероятные причины пожара в супермаркете в Петербурге
11:21
Фото: nykhas.ru
В Петербурге удалось локализовать пожар в гипермаркете "Лента", из которого ранее было экстренно эвакуировано восемьсот человек.
На текущий момент пламенем охвачено 4 800 квадратных метров. Во время возгорания рухнули конструкции кровли.
Как передает агентство "Интерфакс", в числе основных версий ЧП - нарушения правил пожарной безопасности. Причиной возгорания в петербургском супермаркете "Лента", согласно предварительным выводам специалистов, также могла стать неисправная электротехника.
По данным регионального главка МЧС РФ, после того, как поступил сигнал о возгорании в супермаркете "Лента", экстренные службы провели полную эвакуацию - здание покинули и сотрудники магазина, и посетители.
Сведений о погибших и пострадавших на данный момент не поступало. Ранее стало известно об обрушении кровли к здании, охваченном огнем.
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