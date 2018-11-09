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В Турции на военной базе взорвались боеприпасы: 25 солдат пострадали, 7 пропали без вести


10:23
В Турции на военной базе взорвались боеприпасы: 25 солдат пострадали, 7 пропали без вестиФото: focus.kg

В Турции по меньшей мере двадцать пять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов.

Семь человек числятся пропавшими без вести, передает Associated Press.

Со ссылкой на министерство национальной обороны Турции сообщается, что ЧП случилось на военной базе, расположенной на территории юго-восточной провинции Хаккяри. Раненые доставлены в медицинские учреждения. Информации о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Согласно предварительному заключению экспертов, взрыв мог произойти из-за неисправности тяжелого вооружения. На месте ЧП продолжают поисковые работы. Расследованием случившегося предстоит заниматься комиссии, сформированной в Минобороны страны, отмечают турецкие СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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