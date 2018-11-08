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Стрельбу в Калифорнии устроил бывший военный, служивший в Афганистане
09:56
Фото: eadaily.com
Установлена личность мужчины, устроившего накануне стрельбу в Калифорнии, передает ТАСС.
Со ссылкой на источники в Минобороны Соединенных Штатов отмечается, что в прошлом он служил в Афганистане.
По данным телевизионного канала CNN, нападавшему было двадцать девять лет, его имя - Иэн Дэвид Лонг. Со ссылкой на данные американского военного ведомства уточняется, что в период с августа 2008 по март 2013 года мужчина служил в Корпусе морской пехоты США. В течение семи месяцев он находился в Афганистане, где в качестве пулеметчика входил в одно из подразделений.
Напомним, бывший военнослужащий явился с пистолетом "Глок-21" 45-го калибра в бар Borderline Bar and Grill, расположенный на окраине Лос-Анджелеса. Расправившись с охранником заведения, он начал беспорядочно стрелять по посетителям. Жертвами стрельбы стали одиннадцать человек. При появлении полиции нападавший покончил с собой.
В местных правоохранительных органах ранее подтвердили, что у стрелявшего не так давно уже отмечались некоторые проблемы с психикой. В частности, минувшей весной полицию вызывали в дом, где проживал Лонг - мужчина в тот момент пребывал в крайне возбужденном состоянии.
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