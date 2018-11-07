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В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 12 человек
17:12
Фото: choufmedia.ma
В Калифорнии двенадцать человек стали жертвами стрельбы, передают американские СМИ.
Как заявил шериф округа Вентура Джефф Дин, в числе погибших - его заместитель.
По данным телевизионного канала CNN, в числе версий, которые рассматривают правоохранительные органы - террористическая атака. Вместе с тем, прорабатываются и другие варианты. Обстоятельства инцидента выясняются. В полиции штата заявили, что пока еще не установили личность подозреваемого. Лишь после того, как будет известно его имя, можно будет судить о связи преступления с терроризмом.
Известно, что по меньшей мере тридцать выстрелов были сделаны из одного пистолета. Нападавший мертв, однако пока не уточняется, убили его либо он покончил с собой.
ЧП случилось в баре Borderline, где в тот момент проходила многолюдная студенческая вечеринка. По данным СМИ, в заведении находилось несколько сотен человек.
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