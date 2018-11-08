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В Воронеже к 6 годам приговорили мошенницу, которая выдала себя за ясновидящую


8.11.2018 23:17
В Воронеже к 6 годам приговорили мошенницу, которая выдала себя за ясновидящую Фото: ukrcommerce.com

В Воронеже завершились слушания по делу местной жительницы, выдававшей себя за экстрасенса.

Обманутые люди передали злоумышленнице более двадцати восьми миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Центральный районный суд города Воронежа признал тридцатилетнюю Светлану Диденко виновной в целом ряде преступлений. Женщину приговорили к шести годам колонии и возмещению потерпевшим, которые уже подали соответствующие иски, причиненного ущерба.

В ходе расследования и суда было установлено, что преступления совершались в период с лета 2014 года по апрель 2015 года. Выдавая себя за экстрасенса, Диденко успела за это время похититить у обманутых людей более двадцати восьми миллионов рублей. Одна из женщин, пострадавших от действий мошенницы, продала всю недвижимость, включая квартиру в Москве. Кроме того, потерпевшая обращалась к многим родственникам и знакомым, прося взаймы огромные суммы.

Как указано в заключении экспертов, мошенница успешно манипулировала сознанием людей, обратившихся к ней, запугивала клиентов. В результате они передавали лже-ясновидящей солидные суммы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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