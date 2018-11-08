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Ярославский физрук после интимных встреч с ученицей стал фигурантом уголовного дела
8.11.2018 22:00
Фото: vk.me
В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении педагога, вступившего в интимную связь с пятнадцатилетней учащейся.
Как передает ТАСС, школьница добровольно начала отношения с преподавателем физкультуры.
По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который в прошлом работал в школе № 96 города Ярославля в качестве учителя физкультуры. По версии следствия, педагог вступал в половую связь с несовершеннолетней, приходя к ученице домой. Правоохранители уже выяснили, что отношения у учителя и его пятнадцатилетней ученицы развивались по обоюдному согласию. Никакого насилия при этом не было.
Разбирательство началось сразу после того, как в правоохранительные органы обратилась мать подростка. Женщина узнала о том, что ее дочь встречалась с учителем у них дома. По данным областного департамента образования, в настоящее время фигурант этого дела в школе уже не работает, он попросил уволить его по собственному желанию.
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