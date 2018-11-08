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В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына-школьника


8.11.2018 16:33
В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына-школьникаФото: livejournal.com

В Москве установили личность подозреваемого в двойном убийстве, передают российские СМИ. Мужчина уже задержан.

По данным ряда источников, к преступлению, жертвами которого стали женщина и ее сын школьного возраста, вероятно, причастен уроженец Владимирской области. В прошлом он сожительствовал с погибшей.

Со ссылкой на представителей столичных правоохранительных структур "Интерфакс" сообщает о том, что с хозяйкой квартиры и ее двенадцатилетним сыном мог расправиться уроженец Владимирской области. Мужчина 1980 года рождения, в прошлом сожительствовавший с погибшей женщиной, уже задержан и дает показания.

О преступлении стало известно накануне вечером, когда в квартире одного из домов на улице Софьи Ковалевской в северной части Москвы были обнаружены тела матери и ее сына-школьника. На них имелись явные признаки криминальной смерти, поэтому практически сразу следственными органами было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Сведений о мотивах убийства из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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