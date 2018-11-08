|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына-школьника
8.11.2018 16:33
Фото: livejournal.com
В Москве установили личность подозреваемого в двойном убийстве, передают российские СМИ. Мужчина уже задержан.
По данным ряда источников, к преступлению, жертвами которого стали женщина и ее сын школьного возраста, вероятно, причастен уроженец Владимирской области. В прошлом он сожительствовал с погибшей.
Со ссылкой на представителей столичных правоохранительных структур "Интерфакс" сообщает о том, что с хозяйкой квартиры и ее двенадцатилетним сыном мог расправиться уроженец Владимирской области. Мужчина 1980 года рождения, в прошлом сожительствовавший с погибшей женщиной, уже задержан и дает показания.
О преступлении стало известно накануне вечером, когда в квартире одного из домов на улице Софьи Ковалевской в северной части Москвы были обнаружены тела матери и ее сына-школьника. На них имелись явные признаки криминальной смерти, поэтому практически сразу следственными органами было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Сведений о мотивах убийства из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|