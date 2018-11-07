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На севере Москвы убиты женщина и 13-летний ребенок
06:57
Фото: livejournal.com
Столичная полиция расследует двойное убийство, совершенное в квартире на севере Москвы.
Как передает ТАСС, жертвами преступления стала женщина и ее тринадцатилетний ребенок. По итогам предварительной проверки возбуждено уголовное дело.
Со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах сообщается, что ЧП случилось в одном из домов по улице Софьи Ковалевской в северной части Москвы. Жертвами преступления стала хозяйка квартиры и ее несовершеннолетний ребенок - на их телах имелись явные признаки смерти насильственного характера.
Сотрудники следственных органов приступили к проведению мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего, в частности, изучаются записи с видеокамер наблюдения, которые установлены в этом здании.
Сведений о том, что могло стать мотивом убийства, из официальных источников пока не поступало.
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