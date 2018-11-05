Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСИН выяснила, когда члена банды Цапка фотографировали с шашлыками в колонии

20:57

Фото: amic.ru



Распространившиеся в Сети снимки Вячеслава Цеповяза, поедающего шашлык и деликатесы в колонии, сделаны несколько лет назад. Так прокомментировали фото арестанта, осужденного ранее по громкому делу банды Цапков, в региональном Управлении федеральной службы исполнения наказаний.



Как передает агентство "Интерфакс", в ведомстве уже успели провести проверку в связи с появлением в Сети фотоматериалов. Снимки, которые свидетельствуют о нарушениях правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, созданы еще в 2015 году. Материалы о проведенной проверке к настоящему времени уже направлены в следственные органы, которые вынесут соответствующее процессуальное решение.



Напомним, пять лет назад Краснодарский краевой суд вынес приговор Вячеславу Цеповязу, которого признали виновным в целом ряде преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. Согласно вердикту, он был осужден почти на двадцать лет. В течение периода 1998-2010 годов, пока в станице Кущевской действовали члены банды Сергея Цапка, их жертвами стали девятнадцать человек. Летом 2014 года главарь преступной группы внезапно скончался в СИЗО No 1 кубанской столицы.



Автор: Злата Богатова

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