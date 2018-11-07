ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву
В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву
Десятилетнюю американку обвиняют в умышленном убийстве младенца
Десятилетнюю американку обвиняют в умышленном убийстве младенца
В Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева‍
В Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева‍
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 12 человекВ Калифорнии при стрельбе в баре погибли 12 человек
После скандала с фото Цеповяза поместили в штрафной изолятор‍После скандала с фото Цеповяза поместили в штрафной изолятор‍
На севере Москвы убиты женщина и 13-летний ребенокНа севере Москвы убиты женщина и 13-летний ребенок
На Кипре погибла туристка из РоссииНа Кипре погибла туристка из России
В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву


7.11.2018 21:04
В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву Фото: proural.info

В столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия первого в нашей стране памятника Рудольфу Нурееву.

Легендарный танцовщик родился на территории республики, откуда родом была его мать.

Монумент, созданный известным скульптором Зурабом Церетели, появился около театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Основой памятника является постамент в виде изломанной колонны.

Рудольф Нуреев входит в число наиболее известных артистов мирового балета. Танцовщик работал с самыми знаменитыми труппами, включая британский Королевский балет, выступал на лучших сценах планеты.

По данным СМИ, ранее от установки этого пятиметрового монумента, изображающего Нуреева в прыжке, вынуждены были отказаться власти Башкирии. Более двух лет в руководстве республики продолжались горячие споры по этому поводу, даже выбрали место для творения Церетели - в сквере возле Башкирского театра оперы и балета. Однако в последний момент от мэрии Уфы пришел отказ. Как оказалось, в городском бюджете не нашлось денег. Предполагалось, что работы по доставке, монтажу и установке скульптуры могли стоить в общей сложности около сорока миллионов рублей.

Напомним, не так давно лауреатом 31-го международного киносмотра в Токио стала картина британского кинорежиссера Рэйфа Файнса "Белая Ворона". Фильм, посвященный Рудольфу Нурееву завоевал приз "За выдающийся вклад в искусство".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

На севере Москвы убиты женщина и 13-летний ребенокНа севере Москвы убиты женщина и 13-летний ребенок
В центре Афганистана талибы захватили военную базуВ центре Афганистана талибы захватили военную базу
На Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" селоНа Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" село
Среди тысяч мигрантов, приближающихся к границам США, более 270 уголовниковСреди тысяч мигрантов, приближающихся к границам США, более 270 уголовников
В Индии вторая за неделю тигрица убита мстительными сельскими жителямиВ Индии вторая за неделю тигрица убита мстительными сельскими жителями

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 792


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru