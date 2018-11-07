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В Казани открыли памятник танцовщику Рудольфу Нурееву
7.11.2018 21:04
Фото: proural.info
В столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия первого в нашей стране памятника Рудольфу Нурееву.
Легендарный танцовщик родился на территории республики, откуда родом была его мать.
Монумент, созданный известным скульптором Зурабом Церетели, появился около театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Основой памятника является постамент в виде изломанной колонны.
Рудольф Нуреев входит в число наиболее известных артистов мирового балета. Танцовщик работал с самыми знаменитыми труппами, включая британский Королевский балет, выступал на лучших сценах планеты.
По данным СМИ, ранее от установки этого пятиметрового монумента, изображающего Нуреева в прыжке, вынуждены были отказаться власти Башкирии. Более двух лет в руководстве республики продолжались горячие споры по этому поводу, даже выбрали место для творения Церетели - в сквере возле Башкирского театра оперы и балета. Однако в последний момент от мэрии Уфы пришел отказ. Как оказалось, в городском бюджете не нашлось денег. Предполагалось, что работы по доставке, монтажу и установке скульптуры могли стоить в общей сложности около сорока миллионов рублей.
Напомним, не так давно лауреатом 31-го международного киносмотра в Токио стала картина британского кинорежиссера Рэйфа Файнса "Белая Ворона". Фильм, посвященный Рудольфу Нурееву завоевал приз "За выдающийся вклад в искусство".
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