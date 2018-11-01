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Приз Токийского кинофестиваля получил фильм о Рудольфе Нурееве
00:47
Фото: bestgames4all.ru
Посвященный знаменитому артисту балета Рудольфу Нуреева фильм британского кинорежиссера Рэйфа Файнса "Белая Ворона" стал лауреатом 31-го международного киносмотра в Токио.
Лента удостоена приза "За выдающийся вклад в искусство".
Как передает ТАСС, церемония объявления победителей прошла в Японии в пятницу, 2 ноября. На этот раз в программу смотра не входили ленты российского производства. В 2016 году за главный приз боролся фильм "После тебя" режиссера Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли.
Сюжет "Белой вороны" посвящен решающему моменту из жизни Рудольфа Нуреева, когда в 1961 году артист в составе труппы Ленинградского театра им. Кирова (сейчас - Мариинского) отправился на гастроли за рубеж. Оказавшись во Франции, артист попросил политического убежища, чтобы не возвращаться в Советский Союз. После этого его карьера совершила стремительный взлет на Западе.
В основу картины легла книга "Рудольф Нуреев: жизнь", созданная Джули Кавано. Сценарий к фильму был создан известным драматургом Дэвидом Хэром, который не раз номинировался на премию "Оскар".
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