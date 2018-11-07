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Возможный виновник взрыва газа в высотке под Смоленском получил тяжелые травмы


7.11.2018 17:52
Возможный виновник взрыва газа в высотке под Смоленском получил тяжелые травмыФото: rbk.ru

Вероятный виновник ЧП в Смоленской области, где произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, находится в тяжелом состоянии, передает агентство "Интерфакс".

По словам врачей, мужчина получил множественные ожоги.

Со ссылкой на источники в следственных органах региона сообщается, что инцидент случился на улице Шкурлова населенного пункта Пригорское. В результате ЧП ранения получили четыре человека, двое из них экстренно доставлены в больницу. Экстренные службы после случившегося эвакуировали около шестидесяти жильцов дома.

Представители МЧС отметили, что взрывной волной были частично разрушены межэтажные перекрытия, выбито много окон и дверей. Кроме того, выявлены трещины на внешней стене здания.

По итогам предварительной проверки правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям - о покушении на убийство двух и более человек, которое было совершено общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также об умышленном причинении вреда чужому имуществу.

Установлено, что накануне вечером один из местных жителей мог повредить газовый шланг. Причиной действий мужчины, проживавшего на шестом этаже, мог стать семейный конфликт. Следователям пока не удалось получить показания вероятного виновника ЧП, так как он находится в очень тяжелом состоянии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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