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В Австралии удалось подавить бунт в колонии для несовершеннолетних
7.11.2018 14:19
Фото: ipress.ua
Австралийским силовикам удалось подавить массовый бунт в колонии для несовершеннолетних, передают зарубежные СМИ.
Ранее поступила информация о том, что несовершеннолетние арестанты смогли полностью захватить под свой контроль исправительное учреждение.
ЧП случилось в центре заключения несовершеннолетних "Дон Дейл", который расположен в штате Северная территория. На фоне начавшихся там массовых беспорядков начался пожар. Быстро распространяясь, пламя охватило не менее двух зданий, сообщал ранее австралийский телевизионный канал ABC.
К месту происшествия были направлены пожарные бригады, медики, а также группа экстренного реагирования на химические угрозы. Одновременно с переговорами, которые правоохранители вели с инициаторами бунта, проводилась эвакуация несовершеннолетних заключенных.
Сведений о том, что стало причиной беспорядков, пока не поступало. Известно лишь, что к настоящему времени ситуация в колонии нормализована.
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