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Сумма ущерба, нанесенного на Урале офорту Дали, может составить несколько тысяч евро
13:31
Фото: livejournal.com
В несколько тысяч евро оценивает ущерб, нанесенный в Екатеринбурге офорту Сальвадора Дали, владелец произведения искусства.
Напомним, работу повредили посетительницы выставки, уронившие стенд с офортом.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя центра "Главный проспект", где случилось ЧП, Ольгу Касаткину, владельцем офорта является частный коллекционер Олег Гусев. Произведение искусства куплено им в Германии. По словам обладателя офорта, после падения стенда на работе размером примерно 29 на 21 см появился десятисантиметровый разрез. В результате ущерб, нанесенный произведению искусства, предварительно может быть оценен в несколько тысяч евро. Рассказав об этом, Касаткина пока не стала уточнять, был ли офорт застрахован и на какую сумму.
Представительница администрации выставочного центра также подчеркнул, что упавшая конструкция имеет большой вес - случайно ее опрокинуть крайне сложно. Поэтому имеются основания полагать, что посетительнице удалось протиснуться "между стеной и этой конструкцией, хотя там расстояние около 30 см". Вероятно, оказавшись там, она решила встать на батарею, чтобы подруга сделала ее эффектное фото. Сразу после этого женщина потеряла равновесие и упала, обрушив и стенд.
Напомним, речь идет о созданной в 1977 году работе из серии "Капричос". В этот период Сальвадор Дали черпал вдохновение в произведениях Франсиско Гойи. Художник смог создать аналогичную серию. На выставке в Екатеринбурге произведения искусства экспонировались в паре.
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