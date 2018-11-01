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На Урале полиция ищет девушек, повредивших полотно Дали на выставке
1.11.2018 20:43
Фото: paperblog.com
В Екатеринбурге две посетительницы выставки уронили полотно Сальвадора Дали.
Как передают российские СМИ, инцидент случился, когда девушки пытались сделать так называемое селфи на фоне произведения искусства. Сейчас их разыскивает полиция.
По предварительным данным, одна из картин Сальвадора Дали в результате ЧП могла быть повреждена. Точный ущерб, нанесенный произведению искусства, предстоит установить специалистам. Девушки, фотографировавшиеся на фоне полотна и уронившие работу, сразу же сбежали с выставки.
Уральская полиция уже приступила к проверке по факту случившегося, разыскивая посетительниц выставки, столь небрежно обошедшихся с полотнами выдающегося художника.
В региональной прессе уточняется, что речь идет о написанной в 1977 году картине из серии "Капричос". В тот период Дали черпал вдохновение в произведениях Франсиско Гойи и смог создать собственную аналогичную серию. На выставке, организованной в екатеринбургском центре искусств "Главный проспект", полотна представлены в паре. Работы Дали, которые экспонируются в уральской столице, являются частной собственностью.
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