Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Башкирии приговорили к 13,5 годам за убийство плакавшего ребенка

09:25

Фото: xoroshiy.ru



В Башкирии вынесли приговор по делу об убийстве четырехмесячного ребенка, передает агентство "Интерфакс".



Верховный суд республики признал жителя Бурзянского района виновным в преступлении.



Как стало известно, обвиняемого признали виновным в расправе над младенцем и осудили на тринадцать с половиной лет лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить родителям убитого мальчика 850 тысяч рублей.



ЧП случилось около года назад в населенном пункте Кургашлы, когда к местной жительнице пришел ее знакомый для совместного распития алкоголя. Женщина в тот момент присматривала за тремя внуками. Младший из детей, четырехмесячный мальчик, начал раздражать гостя - плач младенца мешал застолью.



Согласно материалам уголовного дела, разозлившись, пьяный мужчина вынес раздетого ребенка на крыльцо, оставив там. Позднее обвиняемый нанес младенцу несколько ударов ногой. Как установят потом эксперты, именно тогда мальчик получил смертельную черепно-мозговую травму. Отмечается, что труп младенца нашли соседи, которые по просьбе родителей зашли навестить их детей к нерадивой бабушке.



В ходе расследования и судебного рассмотрения данного дела подсудимый так и не признался в содеянном.



Автор: Злата Богатова

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