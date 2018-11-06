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В посольстве Ватикана в Риме вновь обнаружены человеческие останки
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Фото: gazetavv.com
В ходе более тщательного осмотра здания апостольской нунциатуры в Риме вновь найдены человеческие останки. Как сообщает РИА Новости, помещения детально исследовали представители уголовной полиции итальянской столицы. В состав этой группы входили эксперты-криминалисты.
В результате осмотра посольства Ватикана в Италии, который проводился по указанию столичной прокуратуры, были снова найдены останки человека. По данным итальянских СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов Рима, речь идет и фрагменте черепа и нижней челюсти. Специалисты надеются, что смогут установить личность человека, которому принадлежали костные останки. Предполагается, что первые результаты экспертизы огласят уже примерно через неделю.
Не так давно в здании нунциатуры уже находили останки людей. В прессе появились сообщения о том, что кости могут принадлежать одной из двух несовершеннолетних девушек, которые в 1983 году при невыясненных обстоятельствах пропали в Риме. Первой исчезла 15-летняя Мирелла Грегори, не вернувшаяся домой в мае. Спустя полтора месяца внезапно пропала ее ровесница Эмануэле Орланди. Дочь одного из служащих Префектуры папского дома, являвшаяся ватиканской подданной, якобы направилась к некому агенту по поводу выгодного предложения по рекламе косметики. До сих пор остается неизвестным, могут ли исчезновения двух пятнадцатилетних итальянок быть связанными между собой.
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