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В российском сегменте МКС произошел сбой одного из компьютеров
17:11
Фото: stottlerhenke.com
На одном из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой, передают российские СМИ.
Сведения о ЧП уже подтвердили в госкорпорации "Роскосмос".
Как указано в сообщении, опубликованном на портале государственной корпорации, "пропала так называемая программная готовность", другими словами, у одного из трех компьютеров на МКС случился сбой программы. В целях восстановления нормальной деятельности устройства, нужно осуществить его перезапуск.
Представители "Роскосмоса", прокомментировав инцидент, заверили, что случившееся не окажет никакого влияния на работу МКС. Дело в том, что штатная циклограмма предусматривает возможность практически бесконечного полета при условии только двух рабочих компьютеров.
В госкорпорации также сообщили, что перезагрузка намечена на 8 ноября - это нужно сделать для полной уверенности в том, что предстоящая в ноябре стыковка с кораблем "Прогресс" окажется успешной.
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