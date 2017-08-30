Десятилетнюю американку обвиняют в умышленном убийстве младенца

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17:00

Фото: fastpic.ru



В Соединенных Штатах десятилетнюю девочку обвиняют в убийстве младенца, передает издание Star Tribune.



Со ссылкой на правоохранительные органы Висконсина сообщается, что преступление было совершено в конце октября в округе Чиппева. Ребенку уже официально предъявлены обвинения в совершении умышленного преступления, заявил окружной прокурор Уэйд Ньюэлл.



Как стало известно, ЧП случилось 30 октября, когда на территории детского сада был найден младенец в бессознательном состоянии и следами побоев. Ребенка незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где у него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, 1 ноября маленький пациент умер.



В ходе начатого расследования подозрения пали на одну из девочек, который в тот день находились в детском саду. По словам обвиняемой, которую уже успел допросить окружной шериф, сначала она выронила младенца из рук. Увидев, что ребенок при падении головой ударился о подставку для ног и начал плакать, девочка якобы впала в панику. Она призналась, что нанесла несколько ударов по голове малыша.



В минувший понедельник, 5 ноября, десятилетней девочке уже официально предъявили обвинение в совершении преднамеренного убийства. Предполагается, что в дальнейшем это дело будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних.



Автор: Злата Богатова

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