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Десятилетнюю американку обвиняют в умышленном убийстве младенца
17:00
Фото: fastpic.ru
В Соединенных Штатах десятилетнюю девочку обвиняют в убийстве младенца, передает издание Star Tribune.
Со ссылкой на правоохранительные органы Висконсина сообщается, что преступление было совершено в конце октября в округе Чиппева. Ребенку уже официально предъявлены обвинения в совершении умышленного преступления, заявил окружной прокурор Уэйд Ньюэлл.
Как стало известно, ЧП случилось 30 октября, когда на территории детского сада был найден младенец в бессознательном состоянии и следами побоев. Ребенка незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где у него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, 1 ноября маленький пациент умер.
В ходе начатого расследования подозрения пали на одну из девочек, который в тот день находились в детском саду. По словам обвиняемой, которую уже успел допросить окружной шериф, сначала она выронила младенца из рук. Увидев, что ребенок при падении головой ударился о подставку для ног и начал плакать, девочка якобы впала в панику. Она призналась, что нанесла несколько ударов по голове малыша.
В минувший понедельник, 5 ноября, десятилетней девочке уже официально предъявили обвинение в совершении преднамеренного убийства. Предполагается, что в дальнейшем это дело будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних.
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