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В Мурманске приостановлены поиски механика, пропавшего при затоплении плавдока
15:45
Фото: 1tv.ru
В Мурманске приостановлено проведение поисков сменного механика, пропавшего во время затопления плавучего дока, передает агентство "Интерфакс".
Как заявили в комитете по обеспечению безопасности населения региона, сотрудники 82 судоремонтного завода обследуют периметр предприятия самостоятельно.
Все подлежащие осмотру районы за последние дни уже были обследованы в полном объеме, и, к сожалению, никаких результатов поисковая операция так и не принесла. Учитывая сложившуюся ситуацию, поиски с участием водолазов Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота решено прекратить, заявил глава комитета Владимир Гусев.
До этого уточнялось, что кроме водолазов Северного флота в операции были задействованы сотрудники спасательного ведомства, привлекался беспилотный летательный аппарат. Совместными усилиями они тщательно осматривали район обследования, который ранее был расширен. Кроме того, водолазами дополнительно проверялись губы Кольского залива - Грязная и Кислая.
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