Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Авианосец «Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину

30.10.2018 22:14

Фото: moymonitor.ru



Минувшей ночью под Мурманском затонул плавдок ПД-50, передают российские СМИ. В результате этого инцидента был поврежден единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов".



ЧП случилось, когда судно пыталось покинуть плавдок.



В ночь на вторник, 30 октября, в Мурманске полностью затонул большой плавучий док ПД-50. Он ушел под воду после того, как его покинул тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". На сегодняшний день судно является единственным авианосцем российского Военно-морского флота.



В результате инцидента в больнице оказались четверо работников 82-го судоремонтного завода. Врачи диагностировали у трех из них переохлаждение, у одного - травматическое повреждение брюшной полости. Старший механик смены после ЧП числится без вести пропавшим. На месте происшествия продолжают работу водолазы, однако пока им не удалось отыскать сотрудника предприятия.



Кран, рухнувший на палубу авианосца, повредил часть корпуса и палубу, где появилась отверстие размером четыре на пять метра. По данным Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), важное оборудование не пострадало. Отмечается, что судно не было застраховано. Теперь ОСК может подать иск к 82-му судоремонтному заводу, когда будет установлена причиненная "Адмиралу Кузнецову" сумма ущерба.



Крейсер после аварии отбуксировали на 35-й судоремонтный завод.



По мнению экспертов, которое приводит ТАСС, подъем ПД-50 представляет собой довольно сложную операцию. Предположительно, этот процесс может занять от шести месяцев до года.



Автор: Злата Богатова

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