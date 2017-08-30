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В Индии вторая за неделю тигрица убита мстительными сельскими жителями
11:47
Фото: livejournal.com
Жители индийской деревни расправились с десятилетней тигрицей, которая напала на человека.
По данным телевизионного канала NDTV, пятидесятилетний мужчина, атакованный хищницей, скончался в больнице от ранений.
ЧП случилось на территории северного штата Уттар-Прадеш. Тигрица атаковала пятидесятилетнего местного жителя, возвращавшегося в свою деревню. Путь его пролегал около Национального парка Дудхва, где обитают тигры. Раненого мужчину сразу же доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны - пациент от полученных повреждений скончался.
Узнав о гибели односельчанина, разъяренные жители деревни на тракторе ворвались в заповедник, избив лесничих. Установив местонахождение хищницы, которая, по их мнению, смертельно ранила мужчину, "маргинальные элементы" зверски расправились с животным. Как заявил директор Национального парка Дудхва Махавир Коджиланги, селяне сначала сбили тигра трактором, а потом добили подручными средствами и взятыми с собой палками.
Прокомментировав случившееся, чиновники регионального лесного департамента подчеркнули, что эта тигрица за последнее десятилетие ни разу не нападала на людей. Местная администрация совместно с руководством парка обратилась к правоохранительным органам найти виновных в убийстве представительницы исчезающего вида и привлечь их к ответственности по всей строгости закона.
Местные жители тем временем утверждают, что уже неоднократно жаловались лесникам - тигрица в последние две недели не раз нападала на скот в их деревне, поэтому люди были вынуждены испытывать сильный страх.
По данным индийских СМИ, инцидент стал уже вторым за неделю. В ночь на субботу, 3 ноября, с тигрицей своими силами расправились жители штата Махараштра. Отмечалось, что на хищницу по кличке Авни охотились около трех месяцев. Как заявили представители местного населения, за последние два года тигрица убила по меньшей мере тринадцать человек. В живых оставили двух тигрят Авни, которые появились на свет в начале года.
Напомним, минувшим летом в индонезийской провинции Западное Папуа около трехсот крокодилов были убиты за сутки разгневанными деревенскими жителями после гибели односельчанина. Собиравший растения мужчина получил смертельные травмы, когда решил зайти на крокодиловую ферму.
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