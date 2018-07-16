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Жители индонезийской деревни убили около 300 крокодилов, мстя за погибшего земляка


16.7.2018 13:39
Жители индонезийской деревни убили около 300 крокодилов, мстя за погибшего землякаФото: parameter.sk

В индонезийской провинции Западное Папуа около трехсот крокодилов были убиты разгневанными деревенскими жителями после гибели человека.

Местное население истребило сотни рептилий практически за сутки.

Как сообщает агентство Reuters, ЧП случилось в минувшую субботу, 14 июля, когда собиравший растения мужчина решил зайти на крокодиловую ферму. Оказавшись на территории питомника, расположенного в районе Соронг, местный житель был атакован одним из животных и получил смертельные травмы.

Похоронив односельчанина, его земляки решили отомстить. Взяв вилы, молотки и ножи, они отправились на территорию хозяйства, где растерзали более 290 рептилий.

Представители регионального природоохранного ведомства, прокомментировав случившееся, заявили о том, что еще пять лет назад владелец крокодиловой фермы получил официальное разрешение на свою деятельность. В число главных требований при выдаче такого рода лицензий входит обеспечение безопасности.

По факту ЧП проводят проверку местные правоохранители.

Автор: Злата Богатова

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