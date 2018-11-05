Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter в Кузбассе в результате пожара погибли двое взрослых и шесть детей

08:23

Фото: stavropolye.tv



В Кузбассе полиция выясняет обстоятельства ЧП, унесшего жизни восьми человек, передает ТАСС.



По предварительным данным, сгорел дом, который снимала многодетная семья. В числе жертв - шесть детей.



ЧП случилось в городе Юрга Кемеровской области. Как указано на портале региональной прокуратуры, дом был арендованным, в нем проживала семья с шестью детьми. Предположительно, причиной трагедии могли стать нарушения, допущенные во время печного отопления.



В правоохранительных органах региона ранее подтвердили, что жертвами пожара стали четверо детей 42-летней хозяйки, двое внуков, 72-летняя мать и 30-летний гражданский супруг. Погибшим детям было от двух до тринадцати лет. Сигнал о возгорании в частном доме поступил на пульт экстренных служб минувшей ночью, примерно в 4:20 по местному времени (00:20 по Москве). Через час огонь был полностью ликвидирован. Пр разборе завалов были найдены тела семи человек, в том числе пятерых детей.



В больницу с места ЧП были экстренно доставлены 42-летняя хозяйка и один из детей. Позднее мальчик умер, несмотря на все усилия медиков.



Автор: Злата Богатова

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