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На Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" село
08:13
Фото: narod.ru
Чукотское село окружила группа белых медведей с детенышами, передает РИА Новости.
Как рассказала уполномоченный главы администрации национального села Рыркайпий Евгения Малахова, в ожидании подхода льда животные время от времени из любопытства заходят на территорию населенного пункта.
По словам Евгении Малаховой, через село Рыркайпий пролегает миграционный путь белых медведей. На этот раз, когда из-за климатических изменений подход льдов затянулся, животные бродят около поселка. Если они и подходят к домам, то лишь из-за любопытства.
Вместе с тем, в поселок уже не раз выезжал "Медвежий патруль", чтобы на всякий случай отпугнуть хищников из шумовых устройств. Кроме того, для медведей организуются кормовые точки, куда они устремляются, уходя от людей.
В настоящее время продолжается работа по очищению побережья от туш моржей, оставшихся на местных лежбищах. В мероприятиях задействованы жители поселка, а также военные. Предполагается, что как только ледовое поле полностью установится, белые медведи, как и в прошлые годы, уйдут в море. Там они смогут обеспечить себя пищей, добывая нерп.
Название сельское поселения Рыркайпий, которое расположено в Иультинском районе Чукотки, переводится как "моржовый запор", либо "участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам". Учитывая географические особенности этого населенного пункта, который находится на побережье Северного Ледовитого океана, близ городского поселения, в его окрестностях наблюдается очень большое поголовье моржей.
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