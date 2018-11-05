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В Мюнхене мигрантов подозревают в групповом изнасиловании школьницы
5.11.2018 23:29
Фото: gazetasng.ru
Полиция германского Мюнхена задержала пятерых мигрантов по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы, еще один мужчина числится в розыске.
Все обвиняемые являются уроженцами Афганистана.
По данным европейских СМИ, минувшим летом учащаяся одной из школ Мюнхена познакомилась с выходцем из Афганистана, который попал в ФРГ в качестве беженца. Отмечается, что двадцатилетний мигрант проявлял излишнюю настойчивость, однако девушка продолжала с ним общаться.
В результате обвиняемый, запугав юную немку, все же принудил ее к интимным отношениям. Кроме того, уроженец Афганистана избил девушку. После этого в изнасиловании приняли участие пятеро его знакомых, возраста от двадцати до двадцати пяти лет. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Мюнхена отмечается, что над школьницей измывались в течение нескольких суток.
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