Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Афганистана талибы захватили военную базу

5.11.2018 16:31

Фото: zaman.com.tr



В афганской провинции Урузган талибы захватили военную базу, на которой в тот момент могло находиться не менее двадцати пяти силовиков.



О судьбе военных и полицейских сведений пока не поступало.



Как передает ТАСС, радикалы "Талибана" (деятельность группировки признана террористической и официально запрещена в РФ) вновь осуществили атаку в ночь на минувшее воскресенье, 4 ноября. На этот раз боевики смогли захватить военную базу в городе Таринкот, который является административным центром провинции Урузган. По данным СМИ, на захваченной экстремистами базе дислоцировалось подразделение правительственных войск и полиции округа.



Официальные источники пока не предоставили сведений о погибших или пострадавших силовиках. Однако сетевые издания, цитируя заявление талибов, передают о том, что погибли не менее десяти военных и полицейских, тринадцать находятся в плену.



Ранее стало известно о гибели в Афганистане мэра американского города Северный Огден. 39-летний Брент Тэйлор был смертельно ранен во время нападения на него солдата их числа местного населения. В результате инцидента был ранен еще один гражданин Соединенных Штатов.



ЧП случилось в Кабуле 3 ноября. Тэйлор, прибывший на службу в минувшем январе, должен был находиться в Афганистане до января 2019 гола. Американец, входя в состав разведподразделения, оказывал консультативную помощь командному батальону местных ВС.



Автор: Злата Богатова

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