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В Италии до 30 человек увеличилось количество жертв наводнений
11:27
Фото: vk.me
В Италии до тридцати человек увеличилось количество жертв наводнений.
Как передает агентство "Интерфакс", на Сицилии была найдена мертвой семья из девяти человек - они погибли, когда дом снесло разлившейся рекой.
Жертвами стихии стали девять членов сицилийской семьи, в том числе, трое детей - годовалый, двух и пятнадцати лет. Спастись удалось лишь трем родственникам, которые успели быстро забраться на растущее рядом с домом дерево.
Ранее власти Сицилии подтвердили информацию о двенадцати жертвах наводнения. Как заявил прокурор региона Амброгио Картосио, на сегодняшний день можно говорить о "полнейшей катастрофе". Кроме того, смертельные случаи были зафиксированы и в других областях страны.
Накануне глава МВД Маттео Сальвини, ознакомленный с результатами обследования пострадавших районов, обещал собрать и полностью израсходовать на обеспечение безопасности национальной территории сорок миллиардов евро (более сорока пяти миллиардов долларов). Министр при этом выразил надежду на то, что в Брюсселе его не обвинят "в перерасходе средств".
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