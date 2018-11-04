Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии до 30 человек увеличилось количество жертв наводнений

11:27

Фото: vk.me



В Италии до тридцати человек увеличилось количество жертв наводнений.



Как передает агентство "Интерфакс", на Сицилии была найдена мертвой семья из девяти человек - они погибли, когда дом снесло разлившейся рекой.



Жертвами стихии стали девять членов сицилийской семьи, в том числе, трое детей - годовалый, двух и пятнадцати лет. Спастись удалось лишь трем родственникам, которые успели быстро забраться на растущее рядом с домом дерево.



Ранее власти Сицилии подтвердили информацию о двенадцати жертвах наводнения. Как заявил прокурор региона Амброгио Картосио, на сегодняшний день можно говорить о "полнейшей катастрофе". Кроме того, смертельные случаи были зафиксированы и в других областях страны.



Накануне глава МВД Маттео Сальвини, ознакомленный с результатами обследования пострадавших районов, обещал собрать и полностью израсходовать на обеспечение безопасности национальной территории сорок миллиардов евро (более сорока пяти миллиардов долларов). Министр при этом выразил надежду на то, что в Брюсселе его не обвинят "в перерасходе средств".



Автор: Злата Богатова

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