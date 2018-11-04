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В небе над Канадой столкнулись два самолета, погиб один человек


4.11.2018 22:39
В небе над Канадой столкнулись два самолета, погиб один человекФото: theautochannel.com

В небе над канадским городом Оттава столкнулись два самолета, передают зарубежные СМИ.

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек.

Как передает телевизионный канал CBC со ссылкой на представителей экстренных служб, погиб человек, который находился в самолете, разбившемся после столкновения. Отмечается, что второе воздушное судно, на борту которого было два человека, смогло после аварии долететь до аэропорта и успешно совершить посадку. После приземления выяснилось, что ни летчик, ни его пассажир в результате ЧП не пострадали.

Официальных комментариев со стороны местных правоохранительных органов пока не последовало. Известно лишь, что специалисты приступили к расследованию по факту столкновения, пишут канадские СМИ.

Автор: Злата Богатова

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