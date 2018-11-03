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В Китае 14 человек погибли при столкновении 26 машин


3.11.2018 23:46
В Китае 14 человек погибли при столкновении 26 машинФото: livejournal.com

В Китае четырнадцать человек стали жертвами масштабной дорожной аварии, передает агентство Синьхуа.

Со ссылкой на местные власти отмечается, что столкнулись двадцать шесть транспортных средств.

Смертельная авария случилась на территории провинции Ланьчжоу. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы региона. Согласно официальным данным, ранения получили не менее двадцати семи человек.

По данным китайских СМИ, на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу водитель грузовика потерял управление, спровоцировав массовое столкновение в двухстах метрах от пункта взимания платы.

Ранее стало известно о причинах аварии в китайском Чунцине, унесшей жизни тринадцати человек. Пассажирский автобус упал с моста в реку Янцзы после того, как пассажирка устроила драку с водителем.

Автор: Злата Богатова

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