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На Кубани поезд врезался в грузовик: госпитализированы четыре человека
11:20
Фото: news-vendor.com
На Кубани четыре человека госпитализированы после столкновения пассажирского поезда с грузовиком, передает РИА Новости.
Со ссылкой на представителей экстренных служб региона уточняется, что аварийно-спасательные работы на месте ЧП уже окончены, движение автомобильного и железнодорожного транспорта возобновлено в полном объеме.
Авария случилась на территории Тимашевского района Краснодарского края. Состояние одного из пострадавших оценивается врачами как тяжелое. Всего же за помощью медиков были вынуждены обратиться двадцать человек. Четверо из них получают лечение в условиях стационара.
Согласно предварительным выводам специалистов, виновником ДТП может являться мужчина, находившихся за рулем грузовика.
ЧП зафиксировано на участке между станциями Тимашевская и Ведмидовка, где пассажирский поезд No 301 Минск - Адлер врезался в выехавший на пути грузовик. Продолжить движение состав смог лишь в 7:40.
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