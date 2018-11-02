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Военный эксперта Неелов взят под стражу по подозрению в госизмене
2.11.2018 20:42
Фото: ПИР-центр
В Москве взят под стражу известный в РФ военный эксперт Владимир Неелов. По данным российских СМИ, он оказался фигурантом дела о государственной измене.
Соответствующую санкцию еще в конце октября выдал столичный Лефортовский суд. Фигурант этого дела сейчас уже находится в СИЗО.
Как информирует ТАСС, столичный Лефортовский суд принял решение об аресте военного эксперта, который проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Срок, на которых его взяли под стражу, пока не уточняется. Со ссылкой на осведомленные источники в силовых структурах отмечается, что Неелов ранее уже был задержан и доставлен в СИЗО "Лефортово".
Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока не последовало.
Эксперт "Центра стратегической конъюнктуры" Владимир Неелов является выпускником магистерской программы "Стратегические исследования" факультета международных отношений Петербургского госуниверситета. В последнее время он наибольшее внимание уделял, помимо частных военных компаний, приватизации в отечественной военной сфере. Неелову принадлежит ряд исследовательских и аналитических работ по этой тематике.
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