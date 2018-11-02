Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Военный эксперта Неелов взят под стражу по подозрению в госизмене

2.11.2018 20:42

Фото: ПИР-центр



В Москве взят под стражу известный в РФ военный эксперт Владимир Неелов. По данным российских СМИ, он оказался фигурантом дела о государственной измене.



Соответствующую санкцию еще в конце октября выдал столичный Лефортовский суд. Фигурант этого дела сейчас уже находится в СИЗО.



Как информирует ТАСС, столичный Лефортовский суд принял решение об аресте военного эксперта, который проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Срок, на которых его взяли под стражу, пока не уточняется. Со ссылкой на осведомленные источники в силовых структурах отмечается, что Неелов ранее уже был задержан и доставлен в СИЗО "Лефортово".



Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока не последовало.



Эксперт "Центра стратегической конъюнктуры" Владимир Неелов является выпускником магистерской программы "Стратегические исследования" факультета международных отношений Петербургского госуниверситета. В последнее время он наибольшее внимание уделял, помимо частных военных компаний, приватизации в отечественной военной сфере. Неелову принадлежит ряд исследовательских и аналитических работ по этой тематике.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.11.2018 23:17 В Башкирии арестовали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя

В Башкирии арестовали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя 2.11.2018 21:16 В Пакистане совершено покушение на «духовного отца» талибов

В Пакистане совершено покушение на «духовного отца» талибов 2.11.2018 20:27 В Тереке муж во время ссоры расстрелял жену из автомата

В Тереке муж во время ссоры расстрелял жену из автомата 2.11.2018 18:20 Жителя Кузбасса обвиняют в убийстве подростка‍

Жителя Кузбасса обвиняют в убийстве подростка‍ 2.11.2018 16:33 Среди тысяч мигрантов, приближающихся к границам США, более 270 уголовников