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Жителя Кузбасса обвиняют в убийстве подростка‍


2.11.2018 18:20
Жителя Кузбасса обвиняют в убийстве подростка‍Фото: livejournal.com

Кемеровская полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве подростка, передает РИА Новости.

Следственный комитет России опубликовал видематериал, снятый в ходе проведения действий на месте захоронения юноши.

Тело шестнадцатилетнего подростка, пропавшего в конце октября, обнаружили на стройке. Останки юноши, застреленного из ружья, убийца спрятал на территории недостроенного дома в населенном пункте Комиссарово, который находится близ кузбасской столицы.

По версии следствия, двое подростков зашли на стройку, после чего один из них пропал. В ходе осмотра места там были найдены гильзы от патронов и пятна крови. По подозрению в убийстве юноши задержали 38-летнего кемеровчанина. В прошлом мужчина не имел проблем с законом.

Как пояснил подозреваемый, ранее он по просьбе брата прибыл на стройку. Мужчина намеревался проверить, почему там сработали датчики движения. Заметив подростков, он попытался из выгнать, однако те начали бегать по недостроенному помещению. В результате мужчина решил несколько раз выстрелить в воздух из охотничьего ружья.

Услышав предупредительные выстрелы, юноши бросились бежать в разные стороны. За одним из них погнался подозреваемый, не прекращая стрельбу. В результате он обнаружил лежащего на земле подростка, который уже не подавал признаков жизни. На стройку в тот момент прибыл брат задержанного. Мужчины, пытаясь скрыть гибель подростка, вывезли его тело в другой район города. Останки застреленного юноши они закопали в лесу.

Автор: Злата Богатова

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