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В Московский зоопарк привезли амурскую лесную кошку
2.11.2018 13:24
Фото: journals.ru
В Московском зверинце новый обитатель - впервые более чем за тридцать лет посетителям представится уникальная возможность посмотреть на амурского лесного кота, вернее, кошку.
Как указано на портале столичной мэрии, питомца поселили в один из вольеров экспозиции "Фауна России".
В сообщении отмечается, что редкое животное еще в сентябре привезли из Новосибирского зоопарка. На сегодняшний день амурская лесная кошка вполне освоилась на новом месте. Специалисты отмечают, что животное достаточно спокойно относится к людям, реагируя на посетителей зверинца с любопытством. Но при слишком громких звуках или резких движениях кошка пугается и прячется во внутреннем помещении.
По словам гендиректора столичного зверинца Светланы Акуловой, кошечка отличается большой активностью и подвижностью. Скоро новой обитательнице вольера исполнится полгода.
Напомним, в минувшем сентябре стало известно о появлении детеныша у северных морских котиков, обитающих в Московском зоопарке. Малыша решили назвать Роджером. Зоологи в скором времени собираются переводить его на взрослый рацион.
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