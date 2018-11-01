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На Кубани вынесли приговор азербайджанцам, убившим изнасилованную девочку


1.11.2018 18:21
На Кубани вынесли приговор азербайджанцам, убившим изнасилованную девочкуФото: livejournal.com

В Новороссийске вынесли приговор двум азербайджанцам, которые обвинялись в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки.

Оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщается, что на скамье подсудимых оказались двое мужчин, Понаш Шамил-Оглы Баширов и Анар Али-Оглы Ализаде, соответственно, 26 и 29 лет. Оба были признаны в изнасиловании. Баширов также был признан виновным в убийстве девушки и надругательстве над ее телом после гибели несовершеннолетней. Уроженцев Азербайджана приговорили к девятнадцати и тринадцати годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в июле прошлого года, когда подсудимые предложили девушке покататься на машине. Вместо обещанной прогулки к морю фигуранты дела отвезли свою жертву в безлюдное место близ населенного пункта Мысхако.

После того, как подросток был изнасилован обоими мужчинами, они начали испытывать опасения из-за возможного привлечения их ответственности за содеянное. В результате один из них задушил девочку, оставив ее тело на пустыре. Когда через несколько часов преступники вернулись к месту происшествия, чтобы спрятать труп, Баширов вновь надругался над погибшей. Останки своей жертвы мужчины бросили в лесопосадках.

Полицейские, приступив к расследованию, первым установили личность и задержали Баширова. Ализаде был пойман позднее, на границе Северной Осетии и Ингушетии, когда пытался скрыться от правосудия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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