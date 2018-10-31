Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уфе высокопоставленных полицейских подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги

31.10.2018 19:15

Фото: livejournal.com



В башкирской столице задержаны трое высокопоставленных полицейских, которые оказались фигурантами дела о групповом изнасиловании.



По данным российских СМИ, в числе подозреваемых - 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району.



В совершении группового изнасилования также подозревают 50-летнего руководителя ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на представителей следственных органов республики отмечается, что преступление было совершено в ночь на 31 октября. Жертвой изнасилования стала 23-летняя дознаватель, над которой трое полицейских начальников измывались в одном из кабинетов отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Башкирии.



По словам потерпевшей, начальник полиции Уфимского района вместе с высокопоставленными коллегами позвали ее под предлогом решения неких рабочих вопросов. В действительности же оказалось, что мужчины намеревались устроить некое застолье. В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что отцом пострадавшей девушки является высокопоставленный сотрудник Росгвардии.



По факту обращения потерпевшей, которая утром же пошла с заявлением в полицию, уже возбудили уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, с ними работают следователи.



Автор: Злата Богатова

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