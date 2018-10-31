|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Уфе высокопоставленных полицейских подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги
31.10.2018 19:15
Фото: livejournal.com
В башкирской столице задержаны трое высокопоставленных полицейских, которые оказались фигурантами дела о групповом изнасиловании.
По данным российских СМИ, в числе подозреваемых - 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району.
В совершении группового изнасилования также подозревают 50-летнего руководителя ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей следственных органов республики отмечается, что преступление было совершено в ночь на 31 октября. Жертвой изнасилования стала 23-летняя дознаватель, над которой трое полицейских начальников измывались в одном из кабинетов отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Башкирии.
По словам потерпевшей, начальник полиции Уфимского района вместе с высокопоставленными коллегами позвали ее под предлогом решения неких рабочих вопросов. В действительности же оказалось, что мужчины намеревались устроить некое застолье. В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что отцом пострадавшей девушки является высокопоставленный сотрудник Росгвардии.
По факту обращения потерпевшей, которая утром же пошла с заявлением в полицию, уже возбудили уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, с ними работают следователи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|