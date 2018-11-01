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Американец чуть не погиб от выстрела собственной собаки
1.11.2018 17:14
Фото: krqe.com
В Соединенных Штатах пес случайно выстрелил в собственного хозяина, когда они отправились на охоту.
К счастью, 74-летний Сонни Гиллиган был вовремя доставлен в больницу и врачам удалось его спасти.
Как передает новостной портал KRQE, житель округа Донья-Ана (штат Нью-Мехико) отправился на охоту с тремя своими собаками - Ковбоем, Скуби и Чарли. Последний пес, разместившись на заднем сиденье около ружья случайно задел спусковой крючок.
Пуля, пройдя сквозь спинку водительского сиденья, попала прямо в Сонни Гиллигана. Несмотря на довольно серьезное ранение, мужчине удалось позвонить в экстренные службы. Прибывшие к месту происшествия парамедики сразу же доставили охотника в больницу. По словам врачей, еще немного, и Гиллиган мог бы скончаться от потери крови.
Сейчас охотник уже идет на поправку, из реанимации его перевели в обычную палату. Мужчина ждет выписки, чтобы забрать своих животных из приюта, куда их увезли сразу после инцидента, так как состояние хозяина медики оценивали как критическое. Гиллиган уже велел своему сыну навести справки, как быстрее вернуть псов домой из "собачьей тюрьмы".
Напомним, летом прошлого года в Великобритании 70-летний фермер-мультимиллионер погиб в результате нелепой случайности. Пожилого мужчину задавил трактор, в кабине которого в тот момент находилась собака.
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