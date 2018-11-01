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В Москве совершено нападение на главу аппарата префектуры СЗАО
1.11.2018 15:10
Фото: vk.me
Полиция выясняет обстоятельства нападения на главу аппарата префектуры Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы Алексея Микерова.
Как передают российские СМИ, вечером минувшей среды, 31 октября, чиновник получил ножевое ранение.
По данным агентства "Интерфакс", Алексея Микерова на "скорой" доставили в одну из больниц Москвы, где у него диагностировали открытое ранение бедра. Пострадавший в тот момент находился в состоянии травматического шока. Со ссылкой на источники в правоохранительных органов уточняется, что Микерова уже прооперировали. По словам врачей, он получил достаточно серьезную травму.
ЧП случилось на Привольной улице. К Микерову, который находился около подъезда жилого дома, подбежал неизвестный мужчина и ударил высокопоставленного чиновника ножом. После инцидента нападавший успел скрыться, его личность и мотивы действий устанавливают полицейские.
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