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В Ижевске подросток погиб при обрушении законсервированного на зиму фонтана
13:17
Фото: vk.me
Следственные органы Удмуртии приступили к проверке по факту гибели пятнадцатилетнего школьника.
По предварительным данным, подросток получил смертельные травмы в результате обрушения конструкций фонтана.
Как указано в сообщении на портале республиканского СУ СКР, трагический инцидент случился в Ижевске накануне вечером. Компания школьников прогуливалась по территории местного парка культуры и отдыха им. Горького. После того, как на одного из подростков рухнул фрагмент конструкции фонтана, уже законсервированного на зимнее время, юноша получил смертельную травму.
По итогам предварительного разбирательства правоохранительные органы уже приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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